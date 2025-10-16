Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса)
Сегодня, 16 октября, часть жителей города Конотоп Сумской области временно останется без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Артема Семенихина в Telegram.
Где именно в Конотопе не будет воды и как долго
Чиновник рассказал, ссылаясь на "Водоканал", что уже вскоре - с 10 часов утра - будет приостановлена одна из водопроводно-насосных станций города.
"В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ", - уточнил Семенихин.
Так, без водоснабжения временно останутся дома по адресам:
- улица Братьев Лузанов 36, 38;
- улица Николая Амосова 8;
- улица Успенско-Троицкая 35, 37, 39, 41, 43, 45.
"Специалисты "Водоканала" уже работают над скорейшим восстановлением водоснабжения", - отметил глава города.
Уточняется, что ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00.
В завершение Семенихин поделился телефоном для справок: +380675428996 (диспетчерская служба коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства - КП "ПУВКХ").
Пост Семенихина (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Кроме того, мы объясняли, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам и какие показатели могут отслеживать.
Читайте также, кому могут грозить новые штрафы за вред рекам и водоемам.