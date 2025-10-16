ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса)

Четверг 16 октября 2025 09:42
UA EN RU
Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса) Жителей Конотопа предупредили об отключении воды по некоторым адресам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 16 октября, часть жителей города Конотоп Сумской области временно останется без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Артема Семенихина в Telegram.

Где именно в Конотопе не будет воды и как долго

Чиновник рассказал, ссылаясь на "Водоканал", что уже вскоре - с 10 часов утра - будет приостановлена одна из водопроводно-насосных станций города.

"В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ", - уточнил Семенихин.

Так, без водоснабжения временно останутся дома по адресам:

  • улица Братьев Лузанов 36, 38;
  • улица Николая Амосова 8;
  • улица Успенско-Троицкая 35, 37, 39, 41, 43, 45.

"Специалисты "Водоканала" уже работают над скорейшим восстановлением водоснабжения", - отметил глава города.

Уточняется, что ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00.

В завершение Семенихин поделился телефоном для справок: +380675428996 (диспетчерская служба коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства - КП "ПУВКХ").

Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса)Пост Семенихина (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы объясняли, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам и какие показатели могут отслеживать.

Читайте также, кому могут грозить новые штрафы за вред рекам и водоемам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Конотоп Водоснабжение
Новости
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит