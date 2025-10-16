Жители Конотопа останутся без воды: где будет отключение и как надолго (адреса)

Жителей Конотопа предупредили об отключении воды по некоторым адресам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 16 октября, часть жителей города Конотоп Сумской области временно останется без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Артема Семенихина в Telegram.

Где именно в Конотопе не будет воды и как долго Чиновник рассказал, ссылаясь на "Водоканал", что уже вскоре - с 10 часов утра - будет приостановлена одна из водопроводно-насосных станций города. "В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ", - уточнил Семенихин. Так, без водоснабжения временно останутся дома по адресам: улица Братьев Лузанов 36, 38;

улица Николая Амосова 8;

улица Успенско-Троицкая 35, 37, 39, 41, 43, 45. "Специалисты "Водоканала" уже работают над скорейшим восстановлением водоснабжения", - отметил глава города. Уточняется, что ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00. В завершение Семенихин поделился телефоном для справок: +380675428996 (диспетчерская служба коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства - КП "ПУВКХ"). Пост Семенихина (скриншот: t.me/SemenikhinArtem)