Мешканці Донецька отримали повідомлення про евакуацію: що кажуть окупанти

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Шановні мешканці! Терміново евакуюйтеся. Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ. З 7:00 автобуси від Речпорту на Лівий берег", - йдеться в одному з таких повідомлень.

Слід зазначити, що саме такі СМС отримали сьогодні вранці мешканці Херсона та області. Також зауважимо, що у Донецьку немає Речпорту і саме місто не ділиться на береги.

Пізніше в так званому "мінзв'язку ДНР" пояснили, що повідомлення приходили донеччанам через технічні збої.

"Звертаємо увагу, що ці повідомлення призначені виключно для жителів Херсонської області", - заявили в "органі" окупаційної влади.