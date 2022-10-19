Мешканці Донецька отримали повідомлення про евакуацію: що кажуть окупанти
Мешканцям тимчасово окупованого Донецька масово надходять повідомлення із закликом евакуюватись. Проте текст повідомлень продубльований із СМС, які вранці окупанти розіслали мешканцям Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Шановні мешканці! Терміново евакуюйтеся. Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ. З 7:00 автобуси від Речпорту на Лівий берег", - йдеться в одному з таких повідомлень.
Слід зазначити, що саме такі СМС отримали сьогодні вранці мешканці Херсона та області. Також зауважимо, що у Донецьку немає Речпорту і саме місто не ділиться на береги.
Пізніше в так званому "мінзв'язку ДНР" пояснили, що повідомлення приходили донеччанам через технічні збої.
"Звертаємо увагу, що ці повідомлення призначені виключно для жителів Херсонської області", - заявили в "органі" окупаційної влади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила про так зване "добровільне переміщення" городян на лівий берег Дніпра.
Також мешканці міста отримали повідомлення із закликом про евакуацію. Тим часом, голова Миколаївської області Віталій Кім заявив, що РФ, ймовірно, готує провокації по території Херсона. Росіяни почали копати укріплення у районі Чаплінки.
Пізніше жителів регіону попросили підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Громадян закликають запастися водою та їжею на кілька діб.
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