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Жители Донецка получили сообщения об эвакуации: что говорят оккупанты

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Донецк, Среда 19 октября 2022 13:31
Жители Донецка получили сообщения об эвакуации: что говорят оккупанты Фото: жители Донецка получили сообщения об эвакуации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителям временно оккупированного Донецка массово приходят сообщения с призывом эвакуироваться. Однако текст сообщений продублирован из СМС, которые утром оккупанты разослали жителям Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег", - говорится в одном из таких сообщений.

Стоит отметить, что именно такие СМС получили сегодня утром жители Херсона и области. Также заметим, что в Донецке нет Речпорта и сам город не делится на берега.

Позже в так называемом "минсвязи ДНР" объяснили, что сообщения приходили жителям Донецка из-за технических сбоев.

"Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области", - заявили в "органе" оккупационной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Херсонской области заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Также жители города получили сообщения с призывом об эвакуации. Тем временем глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что РФ, вероятно, готовит провокации по территории Херсона. Россияне начали копать укрепления в районе Чаплинки.

Позже жителей региона попросили подготовить укрытия из-за возможных провокаций российских военных. Граждан призывают запастись водой и едой на несколько суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Донецк эвакуация
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