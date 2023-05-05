Здавав позиції ППО. Жителя Одеси засудили до 15 років тюрми за державну зраду

Житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Чоловік за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою "допомогу" зрадник оцінив у 70000 грн.

"Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів. Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ", - пояснили в прокуратурі.

Мешканця Одеси засуджено за фактом державної зради. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.