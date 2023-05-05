Здавав позиції ППО. Жителя Одеси засудили до 15 років тюрми за державну зраду
Житель Одеси передавав росіянам інформацію про розташування позицій ППО у місті. Правоохоронці його затримали, а суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Чоловік за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою "допомогу" зрадник оцінив у 70000 грн.
"Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів. Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ", - пояснили в прокуратурі.
Мешканця Одеси засуджено за фактом державної зради. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що житель Харківської області доєднався до окупаційної "поліції" та допомагав загарбникам. Правоохоронці його затримали, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.
Суд засудив ворожого інформатора, який "зливав" росіянам позиції Сил оборони на сході, до 7 років в'язниці.
Служба безпеки Україна затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ Росії, які збирали розвіддані про ЗСУ у Краматорському районі та намагались знайти позиції HIMARS.
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