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Жительница Одессы призывала поддерживать россиян. СБУ объявила ей подозрение

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Одесса, Пятница 19 мая 2023 22:29
Жительница Одессы призывала поддерживать россиян. СБУ объявила ей подозрение Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Одессы в социальных сетях призвала людей поддерживать россиян. Правоохранители обнаружили и объявили ей подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УСБУ в Одесской области.

"Женщина активно призывала в соцсетях к поддержке окупантов, а также оправдывала их военные преступления. Имея пророссийские настроения, она распространяла публикации, направленные на дискредитацию государственных органов власти и Силы обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась местная жительница. Деструктивный контент агитатор брала из российских сообществ и пропагандистских интернет-ресурсов.

Во время обыска по местам жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности. Ей объявили подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

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