"Мерзенний хуліган": Трамп спровокував новий скандал із Мелоні

Американський лідер опублікував у соцмережах світлину із саміту G7. На знімку лідерка Італії Джорджа Мелоні дивиться на Трампа, а поверх фото розміщено напис "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний припис" - ред.).

Трамп знову публічно кепкує з Мелоні (Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Обмежувальний припис - це судове рішення, яке застосовують для захисту людини від переслідування. Воно зобов'язує кривдника триматися від неї на певній відстані.

Таким чином Трамп саркастично натякнув на вираз обличчя Мелоні. Цей жарт виглядає невипадковим, враховуючи його попередні скандальні заяви про італійську прем'єрку.

До прикладу, раніше очільник Білого дому стверджував, що лідерка Італії благала його про спільне фото під час саміту G7. Однак Мелоні назвала ці твердження брехнею.

Як повідомляє Corriere della Sera, цього разу в уряді Італії вирішили не реагувати на допис Трампа.

Журналісти дізналися, що Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні обговорили подальшу стратегію й домовилися проігнорувати нові провокації президента США.

Попри це, на захист очільниці італійського уряду став лідер партії Azione Карло Календа.

"Трамп - мерзенний хуліган. Повна солідарність із прем'єр-міністром", - емоційно заявив політик.