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Меру Рені Одеської області повідомили про підозру в хабарництві

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Середа 25 січня 2023 15:33
Меру Рені Одеської області повідомили про підозру в хабарництві Фото: Ігор Плехов (iskra-media.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Національне антикорупційне бюро повідомило меру міста Рені Одеської області Ігорю Плехову про підозру у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що сьогодні НАБУ і САП повідомили голові та депутату однієї з міських рад Одеської області про підозру у одержанні хабаря. Їх викрили "на гарячому" напередодні після отримання 50 тисяч доларів. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

За даними слідства, депутат у змові з Плеховим зажадали 100 тисяч доларів за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу у 50 тисяч їх викрили.

Осіб затримали, наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

РБК-Україна повідомляло, що вчора Плехова затримали за підозрою в махінаціях із землею.

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