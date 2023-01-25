Мэру Рени Одесской области сообщили о подозрении во взяточничестве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

Сообщается, что сегодня НАБУ и САП сообщили главе и депутату одного из городских советов Одесской области о подозрении в получении взятки. Их разоблачили "на горячем" накануне после получения 50 тысяч долларов. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

По данным следствия, депутат в сговоре с Плеховым потребовали 100 тысяч долларов за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду под складские помещения. При получении первого транша в 50 тысяч их разоблачили.

Лиц задержали, сейчас решается вопрос об избрании мер подозреваемым.

РБК-Украина сообщало, что вчера Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей.

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