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Затримано мера Рені Одеської області: що відомо

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Одеса, Середа 25 січня 2023 10:08
Затримано мера Рені Одеської області: що відомо Фото: мер Рені Одеської області Ігор Плехов (dumskaya.net)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Стало відомо про затримання мера міста Рені (південь Одеської області) Ігоря Плехова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його даними, очільника міста вже затримали. Наразі йому вже готують підозру.

Як пише видання "Думская" з посиланням на власні джерела, Плехова затримали за підозрою в махінаціях із землею та хабарі у 50 тисяч доларів.

Оновлено. 24 січня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

Затримано мера Рені Одеської області: що відомо

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Затримано мера Рені Одеської області: що відомо

"Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тисяч доларів США. Осіб викрито "на гарячому" одразу після одержання ними частини обумовлених коштів. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурорами САП вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться в Telegram САП.

Затримано мера Рені Одеської області: що відомо

Що відомо про Плехова

Як пише "Думская", перш ніж стати мером Рені, Плехов займався підприємницькою діяльністю. У 2015 році він переміг на виборах за крісло мера, набравши 33% голосів виборців.

Як повідомлялось, 29 грудня меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру. Йшлося про слідчі дії в рамках ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ).

Попри це 23 січня Київський райсуд Полтави не задовольнив клопотання щодо відсторонення Олександра Мамая з посади міського голови строком на 2 місяці.

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