Мэру Дрогобыча сообщили о подозрении из-за избиения человека

Фото: Тарас Кучма

Инцидент прозошел в июне 2018 года

Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении городскому главе Дрогобыча Тарасу Кучме за избиение человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, инцидент произошел в июне 2018 года в сессионном зале Дрогобычского городского совета во время совещания.

"В тот день между городским главой и одним из присутствующих активных граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы", - говортится в сообщении.

Силовики квалифицировали действия чиновника по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины - легкие телесные повреждения. Кучме ему объявили подозрение. Теперь его ожидает суд.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключили от коммуникаций. В результате обвала дома погибли восемь человек. Среди них один ребенок. Причиной обвала дома стало разрушение средней несущей стены подвала, которое возникло по двум возможным причинам.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура просит взять под стражу экс-нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который ранее в аэропорту "Борисполь" устроил драку с действующим народным депутатом Андреем Герусом.