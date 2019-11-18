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Ляшко объявили подозрение из-за драки с Герусом

Новости » Политика     18.11.2019 - 11:48
Ляшко объявили подозрение из-за драки с Герусом
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко подозревают в насилии в отношении нардепа

Бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко объявили подозрение по делу о потасовке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Подозрение Ляшко вручили в Бориспольской прокуратуре, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам прокурора, Ляшко подозревается в нанесении легких телесных повреждений народному депутату Герусу. Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины. Отметим, данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

При этом Ляшко отказался подписать документ о получении сообщения о подозрении.

Напомним, 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла потасовка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал произошедшее провокацией.

Позже стало известно, что драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

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