Мерц звернувся до Зеленського через українців у Німеччині: молодь потрібна на батьківщині

Виїзд за кордон для чоловіків

Нагадаємо, українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїзд з України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Але в серпні Кабмін зробив виняток і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України.

Як зазначив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, виїжджати за кордон молодим чоловікам дозволяють тільки в тому разі, якщо в них є військово-обліковий документ поряд із паспортом.

На цьому тлі кількість українців, які виїжджають із країни, збільшилася.

Зокрема, газета Bild писала про те, що в Німеччині різко зросла кількість заявок від українців на отримання захисту - тепер їх 1000 на тиждень замість 100, як це було раніше.

На цьому тлі деякі німецькі чиновники почали закликати до посилення міграційної політики.

Також Німеччина почала скорочувати виплати для українців, які прибули в країну після 1 серпня.

При цьому 10 листопада з'явилися дані Євростату, згідно з якими кількість українців, які шукають притулку в Євросоюзі, різко зросла.