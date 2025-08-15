Мерц зробив заяву про можливість припинення вогню в Україні перед самітом на Алясці

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливе завершення війни РФ проти України.

Київ та його міжнародні партнери наполягають на припиненні вогню як передумові для початку мирних переговорів. Натомість Путін цинічно вимагає "передачі" Москві українських територій як умови для перемир’я.

Відомо, що саміт в Анкориджі (Аляска) стартує о 22:00 за київським часом. Зустріч розпочнеться бесідою тет-а-тет за участю перекладачів, після чого відбудуться переговори у складі делегацій, а далі - робочий сніданок.

У США заявили, що президент Трамп "має намір використовувати всі можливі варіанти, щоб спробувати мирно завершити війну".

В інтерв’ю Трамп висловив упевненість, що Путін "укладе угоду", а згодом американський лідер очікує нових переговорів, зокрема й за участю президента України Володимира Зеленського.

Як сказав президент США, "саміт на Алясці може створити хороші передумови для другої зустрічі. Але вона може не відбутися, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах".