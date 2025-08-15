ua en ru
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

П'ятниця 15 серпня 2025 07:10
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Став відомий орієнтовний розклад зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на саміті в місті Анкоридж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, в місті Анкоридж (штат Аляска) відбудеться саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Під час зустрічі, лідери обговорять базові варіанти припинення вогню та завершення війни в Україні.

В разі успішних переговорів, до кінця наступного тижня планується тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського. На ній лідери більш детально обговорять варіанти завершення війни.

У разі провалу сьогоднішніх переговорів, Трамп заявив про готовність ввести проти Росії нові санкції.

Зазначимо, що Секретна служба США зіткнулася з проблемами через необхідність оперативної підготовки до зустрічі лідерів на Алясці.

Тим часом в Анкориджі відбувся мітинг на підтримку України та проти візиту російського диктатора на півострів.

