Мерц запропонував економічно виснажити Росію

Росію необхідно позбавити можливості підтримувати військову економіку. Це можна зробити за допомогою санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу Sat.1 повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

"Нам необхідно створити основу. У військовому відношенні це буде складно, але в економічному - можливо", - сказав він.

За його словами, необхідно гарантувати, що Росія більше не зможе підтримувати свою військову економіку.

"У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, якому ми повинні сприяти", - продовжив Мерц.

Цього можна досягти, наприклад, шляхом введення мит для тих, хто все ще торгує з Росією, вважає канцлер Німеччини.