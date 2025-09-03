Мерц предложил экономически истощить Россию
Россию необходимо лишить возможности поддерживать военную экономику. Это можно сделать с помощью санкций.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
"Нам необходимо создать основу. В военном отношении это будет сложно, но в экономическом - возможно", - сказал он.
По его словам, необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику.
"В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", - продолжил Мерц.
Этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все ещё торгует с Россией, считает канцлер Германии.
После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 18 пакетов санкций, которые привели к резкому сокращению немецкого импорта из России, включая отказ от покупки углеводородов. Объем торговли Германии с Россией упал более чем на 80%.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Путина военным преступником. "Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах", - сказал Мерц.
По словам Мерца, Путин не видит никаких причин для достижения прекращения огня или мирного соглашения с Украиной. "У меня нет никаких оснований верить Путину", - добавил он.