Мерц закликав ЄС виділити 90 млрд євро для України, ігноруючи вето Орбана

Мерц наголосив, що блокування рішень окремими країнами не має впливати на політику ЄС.

"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі", - заявив він під час виступу в Бундестазі 18 березня.

Ймовірно, канцлер Німеччини говорив про Угорщину, яка погрожує заблокувати як виділення коштів Україні, так і новий пакет санкцій проти Росії.

Водночас Мерц підкреслив, що Європа разом зі США має посилювати тиск на Москву.