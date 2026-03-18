Мерц призвал ЕС выделить 90 млрд евро для Украины, игнорируя вето Орбана

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.
"Мы не должны учитывать даже одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за избирательной кампании, которая там ведется, создает эту блокаду в Европе", - заявил он во время выступления в Бундестаге 18 марта.
Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.
В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву.
Напомним, лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита еще в декабре 2025 года. Средства должны покрыть потребности Украины до 2027 года, однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского Совета.
В частности, Венгрия и Словакия тормозят процесс. Будапешт связывает свою позицию с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".
Из-за этой позиции Будапешта Украина рискует остаться без финансирования уже весной.