Збори за експорт зброї та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності стримують розвиток спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною. Для посилення співпраці в ОПК умови потрібно змінювати вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 9-му Німецько-українському економічному форумі в Берліні.

За словами очільника німецького уряду, оборонне партнерство між двома країнами не є односторонньою допомогою – воно приносить пряму користь самій Німеччині, посилюючи її технологічний потенціал і надійність постачання для Бундесверу.

"Наша технологічна та інноваційна сила в Німеччині завдяки цій співпраці зростає в таких масштабах, яких ми ще кілька років тому не могли собі навіть уявити. Ми також бачимо зростання кількості німецько-українських спільних підприємств", - зазначив Мерц.

Водночас канцлер наголосив, що для масштабування оборонної кооперації урядам необхідно усунути регуляторні перешкоди.

"Ми хочемо й надалі йти цим шляхом разом з Україною та посилювати німецько-українську співпрацю в оборонній промисловості. Для цього вже зараз потрібно поліпшити рамкові умови. І про це я також хочу сказати відверто: експортні збори або законодавчі заборони на передачу прав інтелектуальної власності гальмують спільну роботу над інноваціями", - підкреслив він.

Окрім оборонного сектору, Мерц відзначив розвиток ширшої економічної кооперації та зростання присутності німецького бізнесу в Україні. За його словами, після початку повномасштабної війни жодна німецька компанія не залишила український ринок, а кількість підприємств із Німеччини, що працюють в Україні, зросла майже втричі.

Мерц запевнив, що Берлін продовжить надавати Україні необхідну військову та фінансову допомогу у 2027 році й надалі. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, дрони, далекобійне озброєння, артилерію, боєприпаси та супутникові дані.