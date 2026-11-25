Мерц вказав на бар'єри, які гальмують оборонну співпрацю України та Німеччини
Збори за експорт зброї та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності стримують розвиток спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною. Для посилення співпраці в ОПК умови потрібно змінювати вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 9-му Німецько-українському економічному форумі в Берліні.
За словами очільника німецького уряду, оборонне партнерство між двома країнами не є односторонньою допомогою – воно приносить пряму користь самій Німеччині, посилюючи її технологічний потенціал і надійність постачання для Бундесверу.
"Наша технологічна та інноваційна сила в Німеччині завдяки цій співпраці зростає в таких масштабах, яких ми ще кілька років тому не могли собі навіть уявити. Ми також бачимо зростання кількості німецько-українських спільних підприємств", - зазначив Мерц.
Водночас канцлер наголосив, що для масштабування оборонної кооперації урядам необхідно усунути регуляторні перешкоди.
"Ми хочемо й надалі йти цим шляхом разом з Україною та посилювати німецько-українську співпрацю в оборонній промисловості. Для цього вже зараз потрібно поліпшити рамкові умови. І про це я також хочу сказати відверто: експортні збори або законодавчі заборони на передачу прав інтелектуальної власності гальмують спільну роботу над інноваціями", - підкреслив він.
Окрім оборонного сектору, Мерц відзначив розвиток ширшої економічної кооперації та зростання присутності німецького бізнесу в Україні. За його словами, після початку повномасштабної війни жодна німецька компанія не залишила український ринок, а кількість підприємств із Німеччини, що працюють в Україні, зросла майже втричі.
Мерц запевнив, що Берлін продовжить надавати Україні необхідну військову та фінансову допомогу у 2027 році й надалі. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, дрони, далекобійне озброєння, артилерію, боєприпаси та супутникові дані.
Що не так із експортними зборами в Україні
В Україні механізм експорту оборонної продукції регулює постанова Кабінету міністрів №875 від 1 липня 2026 року. Вона передбачає плату за оформлення дозволів на експорт військових товарів і продукції подвійного призначення. Зокрема, за експорт готових виробів і технологій потрібно сплатити 20% їхньої вартості, а за комплектуючі та складові частини - 30%.
Українські виробники озброєння та галузеві об'єднання виступають за перегляд цих ставок. У вересні Національна асоціація оборонної промисловості (NAUDI), Українська рада зброярів та ще чотири профільні об’єднання запропонували змінити правила експорту. Серед вимог - скасування плати за дозволи, відмова від її авансової сплати та спрощення умов для тестових і демонстраційних поставок.
За оцінкою представників галузі, чинні ставки можуть зробити експорт частини української оборонної продукції економічно невигідним.
Виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Анастасія Мішкіна в одному з інтерв'ю навела приклад із виробництвом компонентів. Якщо китайський сенсор коштує 150 доларів, а собівартість українського аналога становить 120 доларів, то за умови продажу за тією самою ціною після сплати 30% збору виробнику залишиться 105 доларів - менше, ніж витрати на його виготовлення.
Таким чином, за її оцінкою, додатковий платіж нівелює цінову перевагу української продукції та зменшує стимули локалізувати виробництво критичних компонентів. Це також може ускладнювати співпрацю з партнерами з ЄС і США.
Мішкіна вважає, що на початковому етапі ставку збору варто встановити на нульовому рівні. Надалі її розмір, за словами представниці галузі, потрібно визначати з урахуванням впливу на конкурентоспроможність українських виробників.
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