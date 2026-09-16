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Галузь просить скасувати плату за експорт зброї, а Рада не дає ці гроші на армію: що відомо

08:34 16.09.2026 Ср
4 хв
aimg Лев Шевченко
Галузь просить скасувати плату за експорт зброї, а Рада не дає ці гроші на армію: що відомо Фото: постачання зброї (Getty Images)
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Українська рада зброярів вимагає обнулити або суттєво знизити плату за дозвіл на експорт зброї, яка нині складає 20-30% вартості контракту. А Верховна Рада відхилила законопроєкт, що пропонував спрямувати ці ж кошти на закупівлю озброєння та виплати військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Української Ради зброярів та трансляцію засідання парламенту.

Зброярі хочуть нульову ставку за дозвіл

Українська рада зброярів разом з Лігою оборонних підприємств України, Українським кластером подвійних технологій (UADUT), Федерацією роботодавців України (ФРУ), NAUDI та Технологічними Силами України підготували консолідовані пропозиції до постанови Кабміну №875.

Об'єднання підтримують сам факт запровадження контрольованого експорту, називаючи його важливим сигналом для індустрії та країн-партнерів, які можуть закуповувати українську продукцію: працюючий механізм, за їхньою оцінкою, дасть змогу залучати іноземне фінансування та інтегрувати українські компанії у глобальні ланцюги постачання.

Водночас галузь наводить п'ять ключових претензій до чинного порядку.

Головна - розмір плати за дозвіл: 20% вартості готових виробів і технологій та 30% вартості складових частин і комплектувальних виробів. За оцінкою бізнес-об'єднань, для значної частини продукції, особливо конвенційного озброєння, такий рівень плати робить експорт економічно недоцільним і погіршує цінову конкурентоспроможність українських виробників.

Позиція ринку - знизити ставку до нуля.

Друга претензія - авансова сплата без гарантії повернення коштів: чинна модель вимагає вилучити суму з обігу ще до отримання оплати від іноземного замовника, тоді як навіть виданий дозвіл не гарантує виконання контракту — його може зупинити заявлений державним замовником "намір" закупити той самий товар.

Третя - саме поняття "наміру" держави закупити товар визначене нечітко: постанова не встановлює, яким документом він підтверджується, у який строк має оформлятися в закупівлю і що відбувається, якщо закупівля в результаті не здійснюється.

Четверта - порогова сума контракту в 15 млн грн, яка не враховує дослідні, тестові, демонстраційні й пілотні поставки, з яких часто починається робота з новим іноземним замовником.

П'ята - відсутність прозорого механізму інформування виробників про те, чи належить їхня продукція до переліку критичних товарів, і про зміни до цього переліку.

Виходячи з цього, ринок пропонує:

  • скасувати плату за дозвіл або знизити її до не більше 5% вартості контракту;
  • не стягувати її авансом, а прив'язати до фактичного виконання угоди або надходження коштів виробнику;
  • передбачити безумовне повернення сплаченої суми, якщо контракт не відбувся не з вини виробника;
  • а також можливість поетапної сплати для тривалих контрактів.

Окремо галузь просить запровадити спеціальний режим для тестових і демонстраційних поставок, чітко визначити критерії "наміру" держави та строки його оформлення, а для процедур розгляду заявок - гарантувати дотримання встановленого 30-денного строку та однозначне застосування принципу мовчазної згоди.

Об'єднання виробників пов'язують доопрацювання порядку зі стратегічним значенням формату Build with Ukraine: у контексті позики ЄС Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки (з яких €60 млрд призначені на оборонні закупівлі) європейські партнери дедалі більше орієнтуються на вимоги локалізації виробництва.

Міжнародні партнери повідомляють про понад 200 ініціатив і заявок щодо співпраці, які досі залишаються без рішення чи відповіді, йдеться у пресрелізі. Галузь заявила про готовність долучитися до робочих груп та експертних обговорень над доопрацюванням порядку.

Рада не підтримала передачу коштів армії

Водночас Верховна Рада 15 вересня не підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачав зміни до Бюджетного кодексу.

Гроші, що надходять від плати за експортні дозволи з 1 серпня 2026 року, мали зараховуватися до спеціального фонду держбюджету і йти Міністерству оборони - 50% на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, ще 50% на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Таким чином, дискусія про плату за експортний дозвіл розгортається одразу у двох напрямках: галузь вважає її завищеною і економічно шкідливою для конкурентоспроможності виробників, а частина депутатів розглядала ту саму плату як потенційне джерело фінансування для армії - і це джерело парламент наразі не підтримав.

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Дискусія навколо постанови №875 триває з моменту її ухвалення на початку липня. Ще в перші дні дії нового механізму виконавчий директор Ради зброярів Ігор Федірко пояснював РБК-Україна, що бізнес позитивно оцінює появу зрозумілої процедури зі строком розгляду заявок до 30 днів, але попереджав про ризик перетворення механізму на бюрократичну чергу через відплив кадрів у профільних органах.

Тоді ж РБК-Україна писало, що держава не залучала приватний сектор до консультацій під час підготовки правил експорту.

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