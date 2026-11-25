Мерц указал на барьеры, тормозящие оборонное сотрудничество Украины и Германии
Сборы за экспорт оружия и законодательные ограничения на передачу прав интеллектуальной собственности сдерживают развитие совместных оборонных проектов между Украиной и Германией. Для усиления сотрудничества в ОПК условия нужно менять уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на 9-м Немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.
По словам главы немецкого правительства, оборонное партнерство между двумя странами не является односторонней помощью – оно приносит прямую пользу самой Германии, усиливая ее технологический потенциал и надежность снабжения Бундесвера.
"Наша технологическая и инновационная сила в Германии благодаря этому сотрудничеству растет в таких масштабах, которые мы еще несколько лет назад не могли себе даже представить. Мы также видим рост количества немецко-украинских совместных предприятий", - отметил Мерц.
В то же время канцлер подчеркнул, что для масштабирования оборонной кооперации правительствам необходимо устранить регуляторные препятствия.
"Мы хотим и дальше идти по этому пути вместе с Украиной и усиливать немецко-украинское сотрудничество в оборонной промышленности. Для этого уже сейчас нужно улучшить рамочные условия. И об этом я также хочу сказать откровенно: экспортные сборы или законодательные запреты на передачу прав интеллектуальной собственности тормозят совместную работу над инновациями", - подчеркнул.
Кроме оборонного сектора, Мерц отметил развитие более широкой экономической кооперации и рост присутствия немецкого бизнеса в Украине. По его словам, после начала полномасштабной войны ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок, а количество работающих в Украине предприятий из Германии возросло почти втрое.
Мерц заверил, что Берлин продолжит оказывать Украине необходимую военную и финансовую помощь в 2027 году и дальше. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, дронах, дальнобойном вооружении, артиллерии, боеприпасах и спутниковых данных.
Что не так с экспортными сборами в Украине
В Украине механизм экспорта оборонной продукции регулируется постановлением Кабинета министров №875 от 1 июля 2026 года. Она предусматривает оплату за оформление разрешений на экспорт военных товаров и продукции двойного назначения. В частности, за экспорт готовых изделий и технологий нужно уплатить 20% их стоимости, а за комплектующие и составные части – 30%.
Украинские производители вооружения и отраслевые объединения выступают за пересмотр этих ставок. В сентябре Национальная ассоциация оборонной промышленности (NAUDI), Украинский совет оружейников и еще четыре профильных объединения предложили изменить правила экспорта. Среди требований – отмена платы за разрешения, отказ от ее авансовой уплаты и упрощение условий для тестовых и демонстрационных поставок.
По оценке представителей отрасли, действующие ставки могут сделать экспорт части украинской оборонной продукции экономически невыгодным.
Исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" Анастасия Мишкина в одном из интервью привела пример с производством компонентов. Если китайский сенсор стоит 150 долларов, а себестоимость украинского аналога составляет 120 долларов, то при продаже по той же цене после уплаты 30% сбора производителю останется 105 долларов - меньше, чем затраты на его изготовление.
Таким образом, по ее оценке дополнительный платеж нивелирует ценовое преимущество украинской продукции и уменьшает стимулы локализовать производство критических компонентов. Это также может затруднять сотрудничество с партнерами из ЕС и США.
Мишкина считает, что на начальном этапе ставку сбора следует установить на нулевом уровне. В дальнейшем ее размер, по словам представительницы отрасли, следует определять с учетом влияния на конкурентоспособность украинских производителей.
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