Сборы за экспорт оружия и законодательные ограничения на передачу прав интеллектуальной собственности сдерживают развитие совместных оборонных проектов между Украиной и Германией. Для усиления сотрудничества в ОПК условия нужно менять уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на 9-м Немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

По словам главы немецкого правительства, оборонное партнерство между двумя странами не является односторонней помощью – оно приносит прямую пользу самой Германии, усиливая ее технологический потенциал и надежность снабжения Бундесвера.

"Наша технологическая и инновационная сила в Германии благодаря этому сотрудничеству растет в таких масштабах, которые мы еще несколько лет назад не могли себе даже представить. Мы также видим рост количества немецко-украинских совместных предприятий", - отметил Мерц.

В то же время канцлер подчеркнул, что для масштабирования оборонной кооперации правительствам необходимо устранить регуляторные препятствия.

"Мы хотим и дальше идти по этому пути вместе с Украиной и усиливать немецко-украинское сотрудничество в оборонной промышленности. Для этого уже сейчас нужно улучшить рамочные условия. И об этом я также хочу сказать откровенно: экспортные сборы или законодательные запреты на передачу прав интеллектуальной собственности тормозят совместную работу над инновациями", - подчеркнул.

Кроме оборонного сектора, Мерц отметил развитие более широкой экономической кооперации и рост присутствия немецкого бизнеса в Украине. По его словам, после начала полномасштабной войны ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок, а количество работающих в Украине предприятий из Германии возросло почти втрое.

Мерц заверил, что Берлин продолжит оказывать Украине необходимую военную и финансовую помощь в 2027 году и дальше. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, дронах, дальнобойном вооружении, артиллерии, боеприпасах и спутниковых данных.