В Міноборони поділилися деталями про запуск експорту зброї

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

Що можна експортувати

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що пріоритетом залишаються потреби Сил оборони. Експортуватися може продукція, яка є понад цієї потреби та не створює ризиків для забезпечення українського війська.

Як зазначають у Міноборони, експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони. Відомство опрацьовує механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони.

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