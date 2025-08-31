Мерц не виключив призов жінок до армії через російську загрозу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає призову жінок до Бундесверу у довгостроковій перспективі. Розширення добровільної військової служби він виправдав російською загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання zdfheute.

Мерц стверджує: якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, "тоді доведеться розробити механізм для повернення до обов'язкової військової служби", де призов жінок теж можливий.

Однак поки Конституція ФРН не дозволяє призивати жінок на військову службу, тому для цього потрібно буде внести певні корективи.

"Ми повинні це зробити", - наголосив канцлер і додав, що попереду ще є деякі перешкоди, але початок закладений. За його словами, призупинення призову у 2011 році було "помилкою з сьогоднішньої точки зору".

Федеральний кабінет міністрів кілька днів тому схвалив законопроект, який розширить Бундесвер на десятки тисяч солдатів. Модель міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса значною мірою базується на добровільній участі, і відновлення військового обов'язку не планується наразі.

Однак надалі повернення до призову можливе, якщо цільові показники зростання не будуть досягнуті.

Наразі в Бундесвері служить понад 182 тисяч солдатів, однак мета становить щонайменше 260 тисяч. Зокрема, партії ХДС/ХСС мають сумніви щодо того, чи можна цього досягти за допомогою добровільної моделі.

Наприклад Андре Вюстнер з Асоціації Бундесверу сумнівається, що достатню кількість солдатів можна набрати через добровільну службу.

Мерц про загрозу з боку Росії

Канцлер ФРН повідомив, що російський диктатор Володимир Путін націлений не лише на Україну і наголосив на його занепокоєнні територіальними претензіями.

"Він хоче відновити старий Радянський Союз. І це включає частину моєї країни", - заявив Мерц.

Також він наголосив на дестабілізації демократії Німеччини, від чого потрібно захищатись.

"Протягом багатьох років ми матимемо справу з агресивним російським авторитарним режимом, який не зацікавлений у поверненні до порядку, заснованого на правилах", - додав канцлер.

Ядерне стримування

Щодо стратегічного діалогу по ядерному стримуванню, Мерц наголосив на трансатлантичних зв'язках Німеччини. За його словами, ФРН залишається під "ядерною парасолькою" США, але готова обговорювати спільне використання французької ядерної зброї.

"Я не хочу вести нас до додаткової нової залежності",- зазначив посадовець.