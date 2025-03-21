У Німеччині схвалили масштабний пакет витрат на оборону, що розблокує допомогу Україні

Верхня палата парламенту Німеччини схвалила масштабний фінансовий пакет. Він передбачає скасування "боргового гальма" для витрат на оборону, а також виділення 500 млрд євро для спеціального інфраструктурного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Голосування в Бундесраті було останнім для законопроєкту. Для схвалення було потрібно 46 із 69 голосів. За проєкт було в підсумку віддано 53 голоси.

Тепер знято основну перешкоду для виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році.

Фінансовий пакет

Проєктом практично скасовується правило "боргового гальма" для витрат, необхідних для оборони країни. У законопроєкті зазначено, що витрати на Бундесвер, а також "федеральні витрати на цивільну оборону, захист населення, розвідувальні служби, захист інформаційно-технологічних систем і допомогу державам, які зазнали нападу на порушення міжнародного права", у майбутньому також можуть фінансуватися за рахунок кредитів.

Нові правила поширюються на всі витрати, що перевищують 1% ВВП, що відповідає приблизно 43 млрд євро. Лідер ХДС і ймовірний майбутній канцлер ФРН Фрідріх описав значення цього правила словами: "Усе, що буде потрібно".

Сувора заборона на запозичення для федеральних земель також має бути ослаблена і узгоджена з федеральним урядом. Усім федеральним землям разом буде дозволено брати новий борг у розмірі до 0,35% ВВП. Розподіл відповідних сум регулюватиметься федеральним законом.

Відповідно до схваленого закону, протягом наступних 12 років на інвестиції в інфраструктуру може бути залучено 500 млрд євро. Федеральні землі мають використати 100 млрд євро для своєї інфраструктури, 300 млрд євро буде передано в розпорядження федерального уряду, а решту 100 млрд євро буде виділено для захисту клімату.

Екстрене голосування в Бундестазі

Проєкт підготували блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), які ведуть переговори про формування нового уряду. Для схвалення закону партії домовилися про підтримку угоди з боку партії "Союз-90"/"зелені". Ті водночас домоглися виділення 100 млрд зі спецфонду в 500 млрд винятково на проєкти із захисту клімату, а в текст самої конституції ФРН вноситься пункт про зобов'язання Німеччини досягти кліматичної нейтральності не пізніше ніж до 2045 року.

Водночас у Бундестазі нового скликання, перше засідання якого відбудеться 25 березня, консерватори, соціал-демократи і "зелені" вже не матимуть необхідної більшості для ухвалення проєкту, тож парламентарії ухвалили його складом старого Бундестагу.

Бундесрат - окремий законодавчий орган Німеччини, який де-факто виконує роль верхньої палати німецького парламенту. Він представляє 16 федеральних земель Німеччини, які направляють до нього по кілька представників земельних урядів, і має право ухвалювати або відхиляти будь-які законопроєкти, що зачіпають інтереси федеральних земель Німеччини.