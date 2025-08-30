Через дії Путіна. Німеччина перебуває у конфлікті з РФ, - Мерц

Росія останнім часом дестабілізує велику частину Німеччини, зокрема, впливаючи на її інфраструктуру. Саме тому Москва знаходиться у конфлікті з Берліном.

"(Російський диктатор Володимир – ред.) Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Саме тому, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – зазначив канцлер Німеччини.

Він також підкреслив, що Путін не готовий діяти за загальноприйнятими нормами міжнародного права.

"Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", - додав Мерц.

Глава німецького уряду також впевнений, що цивілізовані країни ще багато років будуть змушені боротися з путінським режимом у РФ.

"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".