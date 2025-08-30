Через дії Путіна. Німеччина перебуває у конфлікті з РФ, - Мерц
Росія останнім часом дестабілізує велику частину Німеччини, зокрема, впливаючи на її інфраструктуру. Саме тому Москва знаходиться у конфлікті з Берліном.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.
"(Російський диктатор Володимир – ред.) Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Саме тому, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – зазначив канцлер Німеччини.
Він також підкреслив, що Путін не готовий діяти за загальноприйнятими нормами міжнародного права.
"Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", - додав Мерц.
Глава німецького уряду також впевнений, що цивілізовані країни ще багато років будуть змушені боротися з путінським режимом у РФ.
"Ми всі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами. Але, на жаль, сьогодні ми дуже, дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом".
Німеччина посилює збройні сили через загрозу РФ
Нагадаємо, у липні уряд Мерца схвалив законопроект, покликаний прискорити військове планування і закупівлі. Це є частиною зусиль правлячої коаліції щодо швидкого перетворення бундесверу на найсильнішу армію Європи.
Окрім того, раніше у Німеччині вирішили змінити конституційно закріплені ліміти держборгу, щоб забезпечити більш високі витрати на оборону.
Також повідомлялось, що Німеччина готує законопроект про військову службу, який може повернути обов'язковий призов. Влада прагне збільшити чисельність армії на тлі загроз з боку Росії.