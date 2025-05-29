Мерц відповів, чи можлива поставка Україні ракет Taurus

Допомога Німеччини для України

Німеччина є одним з лідерів з надання підтримки Україні на тлі повномасштабної війни. Берлін надавав танки, артилерію, боєприпаси, зенітні системи, включаючи новітні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) й ракети до них.

Водночас Німеччина досі не ухвалила рішення щодо поставки Києву ракет Taurus. Колишній канцлер країни Олаф Шольц виступав проти цього рішення, оскільки це нібито могло б призвести до ескалації.

Мерц, своєю чергою, стверджував, що не проти передачі Україні ракет, але дискусії тривають. Водночас у канцлера заявляли, що Німеччина більше не буде коментувати плани щодо постачання Taurus.

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