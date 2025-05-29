Мерц ответил, возможна ли поставка Украине ракет Taurus

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из лидеров по оказанию поддержки Украине на фоне полномасштабной войны. Берлин предоставлял танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и ракеты к ним.

В то же время Германия до сих пор не приняла решение о поставке Киеву ракет Taurus. Бывший канцлер страны Олаф Шольц выступал против этого решения, поскольку это якобы могло бы привести к эскалации.

Мерц, в свою очередь, утверждал, что не против передачи Украине ракет, но дискуссии продолжаются. В то же время у канцлера заявляли, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus.

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