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Мерц ответил, возможна ли поставка Украине ракет Taurus

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки крылатых ракет Taurus Украине, утверждая, что это "возможно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца, которого цитирует Welt.

"Конечно, это в пределах возможного", - заявил Мерц в программе "heute journal" отвечая на вопрос о поставке Taurus.

Также он рассказал, что для использования ракет понадобится несколько месяцев обучения солдат в Украине.

 

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из лидеров по оказанию поддержки Украине на фоне полномасштабной войны. Берлин предоставлял танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и ракеты к ним.

В то же время Германия до сих пор не приняла решение о поставке Киеву ракет Taurus. Бывший канцлер страны Олаф Шольц выступал против этого решения, поскольку это якобы могло бы привести к эскалации.

Мерц, в свою очередь, утверждал, что не против передачи Украине ракет, но дискуссии продолжаются. В то же время у канцлера заявляли, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus.

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Война в УкраинеФридрих Мерц