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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Мерц та Макрон домовились обговорити з Зеленським скандал довкола НАБУ та САП

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції та Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планують обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським боротьбу з корупцією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, якого цитує Bild.

"Макрон і канцлер (Фрідріх Мерц, - ред.) домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", - заявив Корнеліус коментуючи зустріч Макрона та Мерца у Берліні. 

За його словами, президент Франції та канцлер Німеччини зазначили, що в Україні сьогодні відбувається важливий поворот на шляху країни до Європейського союзу (ЄС). 

У тому ж числі, як розповів речник німецького уряду, Макрон та Мерц обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову підтримку.  

Закон про НАБУ і САП

22 липня парламент підтримав законопроєкт №12414, який суттєво змінює розподіл повноважень між антикорупційними органами, а також посилює роль генеральної прокуратури у справах, які раніше вели виключно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

На тлі цього у Києві та низці інших міст відбулись акції протесту. Втім, попри це, Зеленський підписав документ.

Більше про закон - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніОлаф ШольцЕммануель Макрон