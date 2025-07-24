Мерц та Макрон домовились обговорити з Зеленським скандал довкола НАБУ та САП

Президент Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планують обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським боротьбу з корупцією в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, якого цитує Bild.
"Макрон і канцлер (Фрідріх Мерц, - ред.) домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", - заявив Корнеліус коментуючи зустріч Макрона та Мерца у Берліні.
За його словами, президент Франції та канцлер Німеччини зазначили, що в Україні сьогодні відбувається важливий поворот на шляху країни до Європейського союзу (ЄС).
У тому ж числі, як розповів речник німецького уряду, Макрон та Мерц обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову підтримку.
22 липня парламент підтримав законопроєкт №12414, який суттєво змінює розподіл повноважень між антикорупційними органами, а також посилює роль генеральної прокуратури у справах, які раніше вели виключно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
На тлі цього у Києві та низці інших міст відбулись акції протесту. Втім, попри це, Зеленський підписав документ.
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