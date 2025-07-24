Мерц та Макрон домовились обговорити з Зеленським скандал довкола НАБУ та САП

"Макрон і канцлер (Фрідріх Мерц, - ред.) домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", - заявив Корнеліус коментуючи зустріч Макрона та Мерца у Берліні.

За його словами, президент Франції та канцлер Німеччини зазначили, що в Україні сьогодні відбувається важливий поворот на шляху країни до Європейського союзу (ЄС).

У тому ж числі, як розповів речник німецького уряду, Макрон та Мерц обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову підтримку.