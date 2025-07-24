Мерц и Макрон договорились обсудить с Зеленским скандал вокруг НАБУ и САП

Президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, которого цитирует Bild.
"Макрон и канцлер (Фридрих Мерц, - ред.) договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - заявил Корнелиус комментируя встречу Макрона и Мерца в Берлине.
По его словам, президент Франции и канцлер Германии отметили, что в Украине сегодня происходит важный поворот на пути страны в Европейский союз (ЕС).
В том же числе, как рассказал представитель немецкого правительства, Макрон и Мерц обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную поддержку.
22 июля парламент поддержал законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами, а также усиливает роль генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
На фоне этого в Киеве и ряде других городов прошли акции протеста. Впрочем, несмотря на это, Зеленский подписал документ.
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