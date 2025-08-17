Мерц розкрив, про що саме Зеленський і лідери Європи говоритимуть з Трампом

Мерц підтвердив, що завтра, 18 серпня, поїде до Вашингтона з Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів.

"Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - зазначив канцлер.

Речник уряду Німеччини у коментарі ЗМІ також зазначив, що лідери у Білому домі можуть обговорити питання збереження санкційного тиску на Росію.