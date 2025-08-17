UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Мерц розкрив, про що саме Зеленський і лідери Європи говоритимуть з Трампом

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський та лідери Європи поїдуть до США. З президентом Дональдом Трампом вони обговорять мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в X (Twitter).

Мерц підтвердив, що завтра, 18 серпня, поїде до Вашингтона з Зеленським та іншими європейськими главами держав та урядів.

"Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - зазначив канцлер.

Речник уряду Німеччини у коментарі ЗМІ також зазначив, що лідери у Білому домі можуть обговорити питання збереження санкційного тиску на Росію.

 

Зустріч Зеленського і Трамп

Нагадаємо, після зустрічі з російським диктатором на Алясці президент США Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого дому. Зустріч відбудеться 18 серпня.

Проте напередодні відбудеться засідання "коаліції рішучих". Президент України прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні.

Як відомо, Зеленського на зустрічі з Трампом будуть супроводжувати лідери Європи. Серед них - канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Британії і Італії, глава Єврокомісії, генсек НАТО.

Володимир ЗеленськийДональд ТрампФрідріх Мерц