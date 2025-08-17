Мерц раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом

Мерц подтвердил, что завтра, 18 августа, поедет в Вашингтон с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств.

"Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины", - отметил канцлер.

Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что лидеры в Белом доме могут обсудить вопрос сохранения санкционного давления на Россию.