Мерц розкрив деталі сварки з Орбаном щодо війни в Україні

Мерц стверджує, що почув від Орбана звинувачення щодо небажання вести переговори з РФ.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц.

У відповідь Орбану німецький канцлер згадав події минулого року, коли Угорщина очолювала Раду ЄС.

А саме поїздку Орбана до Києва, а потім до Москви у липні 2024 року. Саме після цього РФ завдала нищівного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - сказав Мерц Орбану у розпалі суперечки.