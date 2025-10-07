Мерц розкрив деталі сварки з Орбаном щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів деталі суперечки з угорським прем'єром Віктором Орбаном, яка виникла минулого тижня на саміті лідерів ЄС в Копенгагені. Мова йшла про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Мерц стверджує, що почув від Орбана звинувачення щодо небажання вести переговори з РФ.
"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц.
У відповідь Орбану німецький канцлер згадав події минулого року, коли Угорщина очолювала Раду ЄС.
А саме поїздку Орбана до Києва, а потім до Москви у липні 2024 року. Саме після цього РФ завдала нищівного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - сказав Мерц Орбану у розпалі суперечки.
Лідери ЄС минулого тижня зібрались на саміт представників блоку в Копенгагені, куди нещодавно прилітали невідомі дрони.
Політики обговорювали посилення безпеки Європи: саме тоді між німецьким канцлером та прем'єром Угорщини і виникла суперечка.
Мерц звинуватив Орбана у блокуванні санкцій проти Москви, які б послабили воєнну машину РФ. Також обговорювалось перешкоджання Будапештом євроінтеграції України.
Нагадаємо, на саміті в Копенгагені Віктор Орбан також відмовився визнавати РФ загрозою для Європи. На його думку, економічна стагнація через напружені сосунки з Москвою - ось справжня причина для хвилювань.
Ще раніше Орбан заявив, що Росія нібито вже "перемогла" у війні проти України, однак в деяких сферах вона все ж слабка.