Мерц і Орбан посварились на саміті у Данії: ЗМІ розкрили деталі суперечки

Четвер 02 жовтня 2025 16:04
UA EN RU
Мерц і Орбан посварились на саміті у Данії: ЗМІ розкрили деталі суперечки Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, суперечка виникла під час обговорення планів посилення безпеки Європейського Союзу та підтримки України.

Мерц дорікнув Орбану у зриві переговорів, адже угорський прем’єр раніше неодноразово блокував санкції проти Росії та виступав проти євроінтеграційних прагнень України.

Це загострило дискусію на тлі спроб ЄС об’єднатися навколо планів зміцнення обороноздатності, особливо після серії порушень повітряного простору Росією.

"Це було напружено, це був особливо захопливий європейський саміт", - заявив Орбан, коментуючи підсумки зустрічі.

Уряд Німеччини відмовився офіційно коментувати ситуацію. Угорські представники також поки не надали відповіді на запит журналістів.

Останні заяви Орбана

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені (Данія) Орбан обмінявся випадами з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нагадав, що їхнє критичне ставлення один до одного через позицію щодо війни в Україні відоме вже багато років.

Також Орбан цинічно заявив, що у разі вступу України до Євросоюзу країни-члени будуть змушені виплачувати Києву гроші за різними програмами, саме тому Будапешт виступає проти розширення ЄС.

Крім того, угорський прем'єр звинуватив Брюссель у намірі "розпочати війну в Європі".

Євросоюз Віктор Орбан Фрідріх Мерц
