Мерц і Орбан посварились на саміті у Данії: ЗМІ розкрили деталі суперечки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, суперечка виникла під час обговорення планів посилення безпеки Європейського Союзу та підтримки України.

Мерц дорікнув Орбану у зриві переговорів, адже угорський прем’єр раніше неодноразово блокував санкції проти Росії та виступав проти євроінтеграційних прагнень України.

Це загострило дискусію на тлі спроб ЄС об’єднатися навколо планів зміцнення обороноздатності, особливо після серії порушень повітряного простору Росією.

"Це було напружено, це був особливо захопливий європейський саміт", - заявив Орбан, коментуючи підсумки зустрічі.

Уряд Німеччини відмовився офіційно коментувати ситуацію. Угорські представники також поки не надали відповіді на запит журналістів.