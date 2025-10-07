Мерц раскрыл детали ссоры с Орбаном по войне в Украине

Мерц утверждает, что услышал от Орбана обвинения в нежелании вести переговоры с РФ.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", - пояснил Мерц.

В ответ Орбану немецкий канцлер вспомнил события прошлого года, когда Венгрия возглавляла Совет ЕС.

А именно поездку Орбана в Киев, а затем в Москву в июле 2024 года. Именно после этого РФ нанесла сокрушительный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", - сказал Мерц Орбану в разгар спора.