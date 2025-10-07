RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Мерц раскрыл детали ссоры с Орбаном по войне в Украине

Фото: канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал детали спора с венгерским премьером Виктором Орбаном, который возник на прошлой неделе на саммите лидеров ЕС в Копенгагене. Речь шла о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Мерц утверждает, что услышал от Орбана обвинения в нежелании вести переговоры с РФ.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", - пояснил Мерц.

В ответ Орбану немецкий канцлер вспомнил события прошлого года, когда Венгрия возглавляла Совет ЕС.

А именно поездку Орбана в Киев, а затем в Москву в июле 2024 года. Именно после этого РФ нанесла сокрушительный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", - сказал Мерц Орбану в разгар спора.

Ссора Орбана и Мерца в Копенгагене

Лидеры ЕС на прошлой неделе собрались на саммит представителей блока в Копенгагене, куда недавно прилетали неизвестные дроны.

Политики обсуждали усиление безопасности Европы: именно тогда между немецким канцлером и премьером Венгрии и возник спор.

Мерц обвинил Орбана в блокировании санкций против Москвы, которые бы ослабили военную машину РФ. Также обсуждалось препятствование Будапештом евроинтеграции Украины.

Напомним, на саммите в Копенгагене Виктор Орбан также отказался признавать РФ угрозой для Европы. По его мнению, экономическая стагнация из-за напряженных отношений с Москвой - вот настоящая причина для волнений.

Еще ранее Орбан заявил, что Россия якобы уже "победила" в войне против Украины, однако в некоторых сферах она все же слаба.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВойна в Украине