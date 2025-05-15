Мерц объяснил, как будет выглядеть наказание для России за отказ от "режима тишины"
Германия и ее партнеры договорились "исчерпать все возможности" в вопросе введения санкций против Российской Федерации (РФ) из-за ее отказа от установления прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца в интервью ZEIT.
"На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - заявил Мерц.
Отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов России, он ответил, что сейчас этот вопрос выясняется. По его словам, если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе - Германия это сделает.
"Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - пояснил он.
Санкции против России
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной и предложил встречу делегаций 15 мая в Стамбуле. В то же время он выступил против предложения Запада и Украины о 30-дневном перемирии.
После этого западные страны пригрозили Кремлю последствиями за отказ. Например, Министерство иностранных дел (МИД) Франции заявило, что Москва может столкнуться с "масштабными санкциями". Мерц, в свою очередь, пригрозил санкциями, если до конца недели не будет прогресса в урегулировании войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.