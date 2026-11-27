Німеччина підтримала заклик Трампа до Путіна припинити бойові дії. "Коаліція охочих" погодилася, що Україні після мирної угоди потрібні довгострокові гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
За даними видання, похвала Мерца на адресу Трампа за час його перебування на посаді була рідкістю. Проте на полях саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада він знову висловив американському президентові подяку.
"Я був радий бачити, що президент Трамп сьогодні звернувся до Росії та закликав Путіна припинити бойові дії. Добре, що він це робить. Він займає чітку позицію, яку ми всі поділяємо", - заявив Мерц.
За словами канцлера, Трамп закликав Путіна припинити всю "військову агресію" в Європі. Президент США прокоментував у Truth Social свою зустріч із Путіним у Китаї минулого тижня.
Мерц також розповів, що учасники "Коаліції охочих" погодилися: після мирної угоди Україні знадобляться довгострокові гарантії безпеки. Йдеться про "гарантії безпеки, подібні до статті 5" Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону.
"Ми в Коаліції охочих також згодні з американцями в цьому питанні", - додав він.
За словами канцлера, говорити про те, як саме це виглядатиме, ще зарано. Конкретні деталі гарантій залишаються неясними.
Нагадаємо, увечері 25 листопада Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте у Мар-а-Лаго. Після зустрічі вони оприлюднили спільну заяву, в якій ідеться про важливість того, щоб Росія уникала дій, які розширюють війну.
Однак за кілька годин Трамп переписав її в Truth Social і додав до формулювання Україну. За даними Politico, офіційно погодженою була перша версія. Згодом Трамп написав, що багато говорив із Путіним про те, щоб він припинив усю військову агресію проти територій по всій Європі.
Тема гарантій безпеки з'явилася на тлі переговорів у листопаді. 19 листопада спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що Росія погодилася на гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО.
Згодом він уточнив, що такі гарантії має схвалити Трамп, а Конгрес зробить це лише тоді, коли вважатиме, що вони служать інтересам США.
Водночас аналітики ISW оцінили, що американський план може затягнутися на невизначений час.