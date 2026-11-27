Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку змінив спільну з НАТО заяву про війну. Тепер вимога не розширювати бойові дії стосується не лише Росії, а й України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Увечері 25 листопада Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. За підсумками вони оприлюднили спільну заяву, яку розмістили і Білий дім, і НАТО.

У ній ішлося, що сторони "обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, і важливість якнайшвидшого мирного врегулювання".

Проте за кілька годин Трамп переписав цю фразу в Truth Social, додавши два слова. У його версії утримуватися від таких дій мають "Росія та Україна".

Неназваний посадовець НАТО повідомив виданню, що офіційно погодженою була саме перша версія. Тобто Трамп змінив текст самостійно. У Білому домі на запит Politico не відповіли.

Правка з'явилася через кілька днів після того, як Україна вразила російський корвет у лівійському порту Бенгазі - за тисячі кілометрів від Києва. Юристи вважають, що ця атака могла порушити міжнародне право. Утім, більшість союзників України її не критикували.

Видання нагадує і про напруження між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Київ не відмовляється від ударів по російських НПЗ та критичній інфраструктурі, а минулого місяця Трамп заявив, що Україні "час обрати нового президента".

Водночас російського диктатора Володимира Путіна Трамп назвав "другом" під час тристоронньої зустрічі з ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені минулого тижня.

Пізніше Трамп таки звернувся і до Москви. Він заявив, що на зустрічі з Рютте багато говорив про Путіна.

"Я багато часу присвятив обговоренню того факту, що хотів би, щоб Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі", - написав президент США.