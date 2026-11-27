Трамп переписав спільну з Рютте заяву і додав туди Україну
Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку змінив спільну з НАТО заяву про війну. Тепер вимога не розширювати бойові дії стосується не лише Росії, а й України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Увечері 25 листопада Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. За підсумками вони оприлюднили спільну заяву, яку розмістили і Білий дім, і НАТО.
У ній ішлося, що сторони "обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, і важливість якнайшвидшого мирного врегулювання".
Проте за кілька годин Трамп переписав цю фразу в Truth Social, додавши два слова. У його версії утримуватися від таких дій мають "Росія та Україна".
Неназваний посадовець НАТО повідомив виданню, що офіційно погодженою була саме перша версія. Тобто Трамп змінив текст самостійно. У Білому домі на запит Politico не відповіли.
Правка з'явилася через кілька днів після того, як Україна вразила російський корвет у лівійському порту Бенгазі - за тисячі кілометрів від Києва. Юристи вважають, що ця атака могла порушити міжнародне право. Утім, більшість союзників України її не критикували.
Видання нагадує і про напруження між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Київ не відмовляється від ударів по російських НПЗ та критичній інфраструктурі, а минулого місяця Трамп заявив, що Україні "час обрати нового президента".
Водночас російського диктатора Володимира Путіна Трамп назвав "другом" під час тристоронньої зустрічі з ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені минулого тижня.
Пізніше Трамп таки звернувся і до Москви. Він заявив, що на зустрічі з Рютте багато говорив про Путіна.
"Я багато часу присвятив обговоренню того факту, що хотів би, щоб Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі", - написав президент США.
За даними Politico, правка Трампа стала новим викликом для Рютте. Генсек НАТО регулярно публічно хвалить американського президента, щоб зберегти поставки зброї Україні та єдність Альянсу, але цей випадок показав межі такого підходу.
Тепер увага зосередиться на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 2 грудня. Союзники розраховували, що до неї США оприлюднять перегляд своєї військової присутності в Європі, але Вашингтон повідомив про відкладення.
Саме цей перегляд мав стати головною темою зустрічі в Мар-а-Лаго. Натомість Трамп і Рютте говорили про нарощення оборонного виробництва та гібридні атаки Росії в Європі.
Нагадаємо, у Кремлі відповіли на заклик Трампа і Рютте перекрученням фактів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що спроби розширити географію війни нібито робить Київ.
Після удару в Бенгазі Лівія вимагала від Києва пояснень. У МЗС України наголосили, що Україна нікуди не переносить війну і б'є лише по законних військових цілях, спираючись на право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.
Серед союзників реакція розділилася. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, за даними ЗМІ, викликав українського військового аташе і вимагав пояснень щодо атаки.
Натомість у Франції підтримали Україну. Глава МЗС Жан-Ноель Барро наголосив, що українці захищаються від щоденних російських обстрілів.