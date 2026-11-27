Германия поддержала призыв Трампа к Путину прекратить боевые действия. "Коалиция желающих" согласилась, что Украине после мирного соглашения нужны долгосрочные гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
По данным издания, похвала Мерца в адрес Трампа за время его пребывания в должности была редкостью. Однако на полях саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября он снова выразил американскому президенту благодарность.
"Я был рад видеть, что президент Трамп сегодня обратился к России и призвал Путина прекратить боевые действия. Хорошо, что он это делает. Он занимает четкую позицию, которую мы все разделяем", - заявил Мерц.
По словам канцлера, Трамп призвал Путина прекратить всю "военную агрессию" в Европе. Президент США прокомментировал в Truth Social свою встречу с Путиным в Китае на прошлой неделе.
Мерц также рассказал, что участники "Коалиции желающих" согласились: после мирного соглашения Украине понадобятся долгосрочные гарантии безопасности. Речь идет о "гарантиях безопасности, подобных статье 5" Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону.
"Мы в Коалиции желающих также согласны с американцами в этом вопросе", - добавил он.
По словам канцлера, говорить о том, как именно это будет выглядеть, еще рано. Конкретные детали гарантий остаются неясными.
Напомним, вечером 25 ноября Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго. После встречи они обнародовали совместное заявление, в котором говорится о важности того, чтобы Россия избегала действий, расширяющих войну.
Однако спустя несколько часов Трамп переписал его в Truth Social и добавил в формулировку Украину. По данным Politico, официально согласованной была первая версия. Позже Трамп написал, что много говорил с Путиным о том, чтобы он прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе.
Тема гарантий безопасности возникла на фоне переговоров в ноябре. 19 ноября спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась на гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.
Затем он уточнил, что такие гарантии должен одобрить Трамп, а Конгресс сделает это только тогда, когда посчитает, что они служат интересам США.
При этом аналитики ISW оценили, что американский план может затянуться на неопределенное время.