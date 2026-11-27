Что сказал Мерц о призыве Трампа

По данным издания, похвала Мерца в адрес Трампа за время его пребывания в должности была редкостью. Однако на полях саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября он снова выразил американскому президенту благодарность.

"Я был рад видеть, что президент Трамп сегодня обратился к России и призвал Путина прекратить боевые действия. Хорошо, что он это делает. Он занимает четкую позицию, которую мы все разделяем", - заявил Мерц.

По словам канцлера, Трамп призвал Путина прекратить всю "военную агрессию" в Европе. Президент США прокомментировал в Truth Social свою встречу с Путиным в Китае на прошлой неделе.

Гарантии безопасности для Украины

Мерц также рассказал, что участники "Коалиции желающих" согласились: после мирного соглашения Украине понадобятся долгосрочные гарантии безопасности. Речь идет о "гарантиях безопасности, подобных статье 5" Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону.

"Мы в Коалиции желающих также согласны с американцами в этом вопросе", - добавил он.

По словам канцлера, говорить о том, как именно это будет выглядеть, еще рано. Конкретные детали гарантий остаются неясными.