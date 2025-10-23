Проблема для Берліна: німецька "дочка" "Роснафти" потрапила під санкції США, - Bloomberg

Німецький підрозділ російської компанії "Роснєфть", Rosneft Deutschland, який перебуває під керуванням німецького уряду, може залишитися без основних клієнтів через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання повідомили, що Rosneft Deutschland не отримав виключення з санкцій США проти "Роснєфті", "Лукойла" та їхніх дочірніх структур. Таким чином, для Rosneft Deutschland є реалістичною загроза втратити основних клієнтів, оскільки нафтотрейдери, банки та нафтові компанії вже погрожували розірвати ділові відносини з цим підрозділом російської компанії.

Зараз уряд Німеччини веде переговори з США, щоб захистити Rosneft Deutschland від санкцій. Обмеження, запроваджені Вашингтоном, дають клієнтам російських компаній час до 21 листопада, щоб припинити будь-які відносини з організаціями, де понад 50% належить Росії.

При цьому Rosneft Deutschland з 2022 року перебуває під "опікунством" з боку уряду, яке поновлюється кожні шість місяців. Але про націоналізацію цього активу мови поки що не йде. Тому Берліну доведеться домовлятися - можливо, за тим же принципом, як було укладено домовленість з Британією.

"Ми припускаємо, що заходи, вжиті Сполученими Штатами, а також ЄС та Великою Британією, не спрямовані проти дочірніх компаній "Роснєфті" в Німеччині", - заявило міністерство економіки Німеччини 23 жовтня.

Небезпечний конфіскат

Німеччина після початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році конфіскувала Rosneft Deutschland, місцевий підрозділ російської компанії. Але його не націоналізували, а передали "під опіку" - щоб уникнути спроби Кремля привласнити активи Німеччини в Росії.