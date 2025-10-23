ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Проблема для Берліна: німецька "дочка" "Роснафти" потрапила під санкції США, - Bloomberg

Німеччина, Четвер 23 жовтня 2025 18:37
UA EN RU
Проблема для Берліна: німецька "дочка" "Роснафти" потрапила під санкції США, - Bloomberg Ілюстративне фото: Німеччині доведеться домовлятися із США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Німецький підрозділ російської компанії "Роснєфть", Rosneft Deutschland, який перебуває під керуванням німецького уряду, може залишитися без основних клієнтів через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що Rosneft Deutschland не отримав виключення з санкцій США проти "Роснєфті", "Лукойла" та їхніх дочірніх структур. Таким чином, для Rosneft Deutschland є реалістичною загроза втратити основних клієнтів, оскільки нафтотрейдери, банки та нафтові компанії вже погрожували розірвати ділові відносини з цим підрозділом російської компанії.

Зараз уряд Німеччини веде переговори з США, щоб захистити Rosneft Deutschland від санкцій. Обмеження, запроваджені Вашингтоном, дають клієнтам російських компаній час до 21 листопада, щоб припинити будь-які відносини з організаціями, де понад 50% належить Росії.

При цьому Rosneft Deutschland з 2022 року перебуває під "опікунством" з боку уряду, яке поновлюється кожні шість місяців. Але про націоналізацію цього активу мови поки що не йде. Тому Берліну доведеться домовлятися - можливо, за тим же принципом, як було укладено домовленість з Британією.

"Ми припускаємо, що заходи, вжиті Сполученими Штатами, а також ЄС та Великою Британією, не спрямовані проти дочірніх компаній "Роснєфті" в Німеччині", - заявило міністерство економіки Німеччини 23 жовтня.

Небезпечний конфіскат

Німеччина після початку вторгнення РФ в Україну у 2022 році конфіскувала Rosneft Deutschland, місцевий підрозділ російської компанії. Але його не націоналізували, а передали "під опіку" - щоб уникнути спроби Кремля привласнити активи Німеччини в Росії.

Rosneft Deutschland володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів та часткою Трансальпійського нафтопроводу. На неї сумарно приходиться 12% нафтопереробної потужності Німеччини.

Санкції США проти Росії: що відомо

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл". Як заявили у Міністерстві фінансів США, причиною рішення стало небажання російського диктатора Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Санкції забороняють транзакції з підсанкційними компаніями та усіма їхніми дочірніми структурами. Активи компаній в США будуть знерухомлені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Роснефть
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію