Мерц ожидает ослабления санкций для дочерних компаний "Роснефти"

Пятница 24 октября 2025 10:15
Мерц ожидает ослабления санкций для дочерних компаний "Роснефти" Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что для "Роснефти" будет сделано исключение из новых санкций США. Речь идет о немецком бизнесе российской компании, находящейся под управлением немецкого государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы обсудим это (исключение из санкций США - ред.) с американцами", - заявил Мерц.

Также сообщалось, что правительство Германии стремится защитить немецкие дочерние фирмы "Роснефти" от новых санкций США. По этим данным, в ряде банков уже сообщили, что американские санкции могут помешать им вести дела с "дочками" российской нефтяной компании в Германии.

В министерстве экономики и энергетики Германии сообщили, что санкции США не должны коснуться немецкого бизнеса "Роснефти", поскольку они находятся под государственным управлением.

О каких компаниях идет речь

Речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти Германии лишили "Роснефть" контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Право собственности сохранилось за "Роснефтью". В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было продлено еще на год.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных немецких НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Напомним, вечером 22 октября США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как заявили в Министерстве финансов США, причиной решения стало нежелание российского диктатора Владимира Путина согласиться на мир в Украине.

Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами. Активы компаний в США будут обездвижены.

Также сообщалось, что немецкое подразделение российской компании "Роснефть", Rosneft Deutschland, который находится под управлением немецкого правительства, может остаться без основных клиентов из-за санкций США.

Фридрих Мерц Роснефть Санкции против России
