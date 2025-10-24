Мерц ожидает ослабления санкций для дочерних компаний "Роснефти"

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что для "Роснефти" будет сделано исключение из новых санкций США. Речь идет о немецком бизнесе российской компании, находящейся под управлением немецкого государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Мы обсудим это (исключение из санкций США - ред.) с американцами", - заявил Мерц.

Также сообщалось, что правительство Германии стремится защитить немецкие дочерние фирмы "Роснефти" от новых санкций США. По этим данным, в ряде банков уже сообщили, что американские санкции могут помешать им вести дела с "дочками" российской нефтяной компании в Германии.

В министерстве экономики и энергетики Германии сообщили, что санкции США не должны коснуться немецкого бизнеса "Роснефти", поскольку они находятся под государственным управлением.

О каких компаниях идет речь

Речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти Германии лишили "Роснефть" контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Право собственности сохранилось за "Роснефтью". В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было продлено еще на год.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных немецких НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.