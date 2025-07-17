Мерц назвав терміни постачання Україні систем Patriot

За його словами, потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою.

"Останніми днями ми досягли домовленості про те, що ми поставимо нові системи Patriot до України з Європи, й що ці системи потім будуть замінені США. Тому, що ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", - сказав Мерц.

Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення.

"Це не питання годин. Це питання днів, можливо, тижнів, перш ніж системи будуть поставлені Україні", - додав німецький канцлер.