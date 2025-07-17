Мерц назвав терміни постачання Україні систем Patriot

Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони Німеччини та США.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.
За його словами, потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою.
"Останніми днями ми досягли домовленості про те, що ми поставимо нові системи Patriot до України з Європи, й що ці системи потім будуть замінені США. Тому, що ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", - сказав Мерц.
Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення.
"Це не питання годин. Це питання днів, можливо, тижнів, перш ніж системи будуть поставлені Україні", - додав німецький канцлер.
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
За інформацією Reuters, союзники США дізналися про план Трампа одразу після його оголошення і головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.
Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, заявив, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, однак на їх повне постачання може піти рік.
Сам Трамп уже заявив, що перші системи Patriot вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна.
Однак уряд Німеччини спростував заяву президента США про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.
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