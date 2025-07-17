Мерц назвал сроки поставки Украине систем Patriot

Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot в течение ближайших недель. Сейчас все вопросы согласовывают на уровне министерств обороны Германии и США.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
По его словам, нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой.
"В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину из Европы, и что эти системы затем будут заменены США. Потому, что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - сказал Мерц.
Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения.
"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", - добавил немецкий канцлер.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
По информации Reuters, союзники США узнали о плане Трампа сразу после его объявления и главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.
Бывший посол США в НАТО Курт Волкер, заявил, что в конечном итоге Украина может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако на их полную поставку может уйти год.
Сам Трамп уже заявил, что первые системы Patriot уже отгружаются союзникам, а это означает, что вскоре их получит Украина.
Однако правительство Германии опровергло заявление президента США о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину.
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