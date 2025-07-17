Мерц назвал сроки поставки Украине систем Patriot

По его словам, нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой.

"В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину из Европы, и что эти системы затем будут заменены США. Потому, что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - сказал Мерц.

Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения.

"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут поставлены Украине", - добавил немецкий канцлер.