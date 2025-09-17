Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України
Порушення кордонів союзників НАТО і тиск на Україну - частина стратегії Кремля. Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мерц наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.
Мерц заявив, що мирна угода у війні проти України не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету і територіальної цілісності країни.
"Нав'язаний мир, світ без свободи, тільки надихне Путіна шукати свою наступну мету", - сказав він, виступаючи в Бундестазі.
За його словами, Росія продовжує політику диверсії та перевірки кордонів, порушуючи повітряний простір Польщі та Румунії.
"Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства", - сказав він.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у Європи немає достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну проти України.
"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - заявив Мерц.
Більшість українців очікують нового нападу Росії навіть після будь-якого миру. Умовний мирний план Європи, який передбачає заморожування нинішньої лінії фронту без визнання окупації, підтримують більшість громадян. Однак його не вважатимуть успіхом.