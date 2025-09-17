Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України

Порушення кордонів союзників НАТО і тиск на Україну - частина стратегії Кремля. Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мерц наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.

Мерц заявив, що мирна угода у війні проти України не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету і територіальної цілісності країни.

"Нав'язаний мир, світ без свободи, тільки надихне Путіна шукати свою наступну мету", - сказав він, виступаючи в Бундестазі.

За його словами, Росія продовжує політику диверсії та перевірки кордонів, порушуючи повітряний простір Польщі та Румунії.

"Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства", - сказав він.