Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України

Німеччина, Середа 17 вересня 2025 11:25
Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України
Автор: Олександр Білоус

Порушення кордонів союзників НАТО і тиск на Україну - частина стратегії Кремля. Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мерц наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.

Мерц заявив, що мирна угода у війні проти України не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету і територіальної цілісності країни.

"Нав'язаний мир, світ без свободи, тільки надихне Путіна шукати свою наступну мету", - сказав він, виступаючи в Бундестазі.

За його словами, Росія продовжує політику диверсії та перевірки кордонів, порушуючи повітряний простір Польщі та Румунії.

"Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства", - сказав він.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у Європи немає достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - заявив Мерц.

Більшість українців очікують нового нападу Росії навіть після будь-якого миру. Умовний мирний план Європи, який передбачає заморожування нинішньої лінії фронту без визнання окупації, підтримують більшість громадян. Однак його не вважатимуть успіхом.

