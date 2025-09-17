Мерц назвал главное условие для мирного соглашения по Украине
Нарушение границ союзников НАТО и давление на Украину - часть стратегии Кремля. Германия настаивает на справедливом мире для Киева.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мерц подчеркнул, что война против Украины должна прекратиться. Однако есть опасения, что она не закончится быстро.
Мерц заявил, что мирное соглашение в войне против Украины не может быть достигнуто за счет политического суверенитета и территориальной целостности страны.
"Навязанный мир, мир без свободы, только вдохновит Путина искать свою следующую цель", - сказал он, выступая в Бундестаге.
По его словам, Россия продолжает политику диверсии и проверки границ, нарушая воздушное пространство Польши и Румынии.
"Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества", - сказал он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Европы нет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины.
"В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", - заявил Мерц.
Большинство украинцев ожидают нового нападения России даже после любого мира. Условный мирный план Европы, который предусматривает замораживание нынешней линии фронта без признания оккупации, поддерживают большинство граждан. Однако его не будут считать успехом.