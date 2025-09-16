Українці дали оцінку двом мирним планам

Більшість українців очікують нового нападу Росії навіть після будь-якого миру. Водночас план Європи та України готові підтримати понад 70% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як сприймають плани

Умовний план Європи та України передбачає гарантії безпеки від Заходу, рух до членства в ЄС, збереження санкцій проти РФ та замороження нинішньої лінії фронту без визнання окупації. Його готові підтримати 74% українців. Лише 15% категорично проти.

Натомість російський план, що включає зняття санкцій, відмову від НАТО, скорочення армії та офіційне визнання Криму і Донбасу російськими, відкинули 75% опитаних. Лише 17% вважають його прийнятним.



Чи вважають це успіхом

Дві третини (65%) респондентів розцінюють план Росії як поразку для України. Лише 7% назвали його успіхом.

План Європи та України українці сприймають стримано: 30% вважають його успіхом, 44% оцінюють як компроміс "50 на 50", а 18% - як неуспіх.



Чи очікують нового нападу

Більшість українців переконані, що навіть після будь-якого миру Росія знову спробує напасти.

Більшість (69%) вважають, що у випадку реалізації плану Росії агресія відновиться. Навіть щодо плану Європи та України 56% очікують повторного вторгнення.

Таким чином, план Європи та України хоча й може отримати підтримку більшості, але не сприймається як однозначний успіх. Натомість план Росії громадяни розглядають як поразку з високою ймовірністю нового нападу.



Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.