ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українці дали оцінку двом мирним планам

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 15:22
UA EN RU
Українці дали оцінку двом мирним планам Фото: росіяни завжди нападуть, якщо зможуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців очікують нового нападу Росії навіть після будь-якого миру. Водночас план Європи та України готові підтримати понад 70% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як сприймають плани

Умовний план Європи та України передбачає гарантії безпеки від Заходу, рух до членства в ЄС, збереження санкцій проти РФ та замороження нинішньої лінії фронту без визнання окупації. Його готові підтримати 74% українців. Лише 15% категорично проти.

Натомість російський план, що включає зняття санкцій, відмову від НАТО, скорочення армії та офіційне визнання Криму і Донбасу російськими, відкинули 75% опитаних. Лише 17% вважають його прийнятним.
Українці дали оцінку двом мирним планам

Чи вважають це успіхом

Дві третини (65%) респондентів розцінюють план Росії як поразку для України. Лише 7% назвали його успіхом.

План Європи та України українці сприймають стримано: 30% вважають його успіхом, 44% оцінюють як компроміс "50 на 50", а 18% - як неуспіх.
Українці дали оцінку двом мирним планам

Чи очікують нового нападу

Більшість українців переконані, що навіть після будь-якого миру Росія знову спробує напасти.

Більшість (69%) вважають, що у випадку реалізації плану Росії агресія відновиться. Навіть щодо плану Європи та України 56% очікують повторного вторгнення.

Таким чином, план Європи та України хоча й може отримати підтримку більшості, але не сприймається як однозначний успіх. Натомість план Росії громадяни розглядають як поразку з високою ймовірністю нового нападу.
Українці дали оцінку двом мирним планам

Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.

За даними опитування КМІС, більше половин (54%) українців, які не проходять військову службу, відповіли, що готові вступити до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати країну.

Абсолютна більшість (76%) вважають, що навіть без підтримки США Україна має продовжувати боротьбу разом із європейськими союзниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМІС Ємен
Новини
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим