Українці дали оцінку двом мирним планам
Більшість українців очікують нового нападу Росії навіть після будь-якого миру. Водночас план Європи та України готові підтримати понад 70% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Як сприймають плани
Умовний план Європи та України передбачає гарантії безпеки від Заходу, рух до членства в ЄС, збереження санкцій проти РФ та замороження нинішньої лінії фронту без визнання окупації. Його готові підтримати 74% українців. Лише 15% категорично проти.
Натомість російський план, що включає зняття санкцій, відмову від НАТО, скорочення армії та офіційне визнання Криму і Донбасу російськими, відкинули 75% опитаних. Лише 17% вважають його прийнятним.
Чи вважають це успіхом
Дві третини (65%) респондентів розцінюють план Росії як поразку для України. Лише 7% назвали його успіхом.
План Європи та України українці сприймають стримано: 30% вважають його успіхом, 44% оцінюють як компроміс "50 на 50", а 18% - як неуспіх.
Чи очікують нового нападу
Більшість українців переконані, що навіть після будь-якого миру Росія знову спробує напасти.
Більшість (69%) вважають, що у випадку реалізації плану Росії агресія відновиться. Навіть щодо плану Європи та України 56% очікують повторного вторгнення.
Таким чином, план Європи та України хоча й може отримати підтримку більшості, але не сприймається як однозначний успіх. Натомість план Росії громадяни розглядають як поразку з високою ймовірністю нового нападу.
Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.
За даними опитування КМІС, більше половин (54%) українців, які не проходять військову службу, відповіли, що готові вступити до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати країну.
Абсолютна більшість (76%) вважають, що навіть без підтримки США Україна має продовжувати боротьбу разом із європейськими союзниками.