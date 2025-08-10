Мерц хоче присутності Зеленського на саміті на Алясці і ще зателефонує Трампу

Канцлер Мерц оголосив, що сьогодні планує зателефонувати президенту США Дональду Трампу. Причиною цього стала майбутня зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося та припускаємо, що уряд України, президент (Володимир, ред.) Зеленський, візьмуть участь у цій зустрічі", – сказав Мерц.

Він зауважив, що у будь-якому разі не може погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюватимуться або навіть вирішуватимуться без урахування європейців та українців.

"Я припускаю, що американський уряд бачить це так само, тому існує така тісна координація", - наголосив Мерц.

Водночас канцлер висловив сподівання, що результатом саміту також буде рішення про припинення вогню у російській агресивній війні проти України.