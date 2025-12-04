Мерц налякав: в ЗМІ дивно пояснили спротив прем'єра Бельгії конфіскації активів РФ

Європейські плани щодо надання репараційного кредиту зіткнулися із запеклим опором з боку Бельгії. Офіційно бельгійський прем'єр Барт де Вевер заявляє, що "побоюється відплати" від РФ, але проблема точно не в цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Шалений спротив Вевера буквально торпедував ініціативу Європейського Союзу надати Україні 140 мільярдів євро репараційного кредиту за рахунок російських активів. Перші проблеми виникли, коли "почала зростати напруженість між Вевером та новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем", зазначає видання.

Ще у вересні Мерц заявив, що Європі час провести "рейди по банківських сховищах" - маючи на увазі потребу використати заморожені активи Росії для допомоги Україні. Вочевидь, саме цим Мерц налякав бельгійський уряд, які на той час вели приватні переговори з чиновниками Європейського союзу.

Фальстарт

Кілька джерел серед чиновників сказали, що заява Мерца була дуже не на часі - він зарано оприлюднив бажання ЄС залучити активи Росії. Ще до того, як Вевера вдалося змусити погодитися на ідею ЄС. Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн навіть довелося виступити публічно, щоб заспокоїти Бельгію.

При цьому навіть посол Бельгії в ЄС Петер Моорс, людина колишнього прем'єра Бельгії Александра де Кроо, не знав точно, що буде робити Вевер. Оскільки Моорс запевнив чиновників, що Бельгія не буде блокувати рішення щодо репараційного кредиту.

"Це означало, що ніхто в апараті ЄС не розумів, наскільки серйозним буде опір Вевера, поки він не прибув у день саміту", - пише видання.

Репараційний тупик

Блокування репараційного кредиту з боку Вевера, який вимагає "інших варіантів", призвело до того, що ЄС має тільки два варіанти, як профінансувати потреби України: попросити національні уряди ЄС відшукати кошти для надання Києву грошових грантів, або випустити спільні боргові зобов'язання.

Обидва варіанти більшість країн ЄС вважають неприйнятними. Позиція дипломатів не змінилася: за все повинна платити Росія.

"Нас це не влаштовує. Принцип, згідно з яким Росія має сплатити збитки, вірний", - резюмував один зі співрозмовників видання.