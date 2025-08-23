Мерц про мир для України: ми подолали лише 200 метрів на шляху в 10 км
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні зусилля з припинення війни в Україні, як і раніше, стикаються із серйозними труднощами. Він додав, що до миру ще далеко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.
Як пише видання, на партійній конференції ХДС Мерц заявив, що Німеччина і ЄС ніколи не докладали "більш значних дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні" (маючи на увазі ситуацію щодо війни в Україні).
"Будь ласка, нехай сьогодні ніхто не говорить, що ми обговорюємо тільки постачання зброї", - сказав він.
Водночас канцлер Німеччини попередив, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння. Він наголосив, що у світлі заяв глави Кремля Володимира Путіна всім має бути зрозуміло, наскільки "складним" буде це завдання протягом тижнів, а то й місяців.
"Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати: ми перебуваємо на десятикілометровій ділянці і, мабуть, уже подолали 200 метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку", - заявив Фрідріх Мерц.
Зустріч у Білому домі та проблема у вигляді РФ
Нагадаємо, що 18 серпня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
Ключовою темою цього саміту стали майбутні гарантії безпеки України. Крім цього, Трамп анонсував, що почав підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, після чого буде вже саміт на трьох.
Мерц заявляв, що двостороння зустріч має відбутися протягом двох тижнів. Однак такий результат здається дедалі більш малоймовірним.
Зокрема, вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна і Росія поки що не наблизилися до проведення саміту на вищому рівні. За його словами, зустріч можлива тільки тоді, коли сторони узгодять порядок денний.