ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мерц: ми не хочемо капітуляції України, вона дасть Путіну підготуватися до нової війни

Середа 27 серпня 2025 19:25
UA EN RU
Мерц: ми не хочемо капітуляції України, вона дасть Путіну підготуватися до нової війни Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не хоче, щоб мир між Україною і Росією був досягнутий на будь-яких умовах. Капітуляція України дасть Москві час на підготовку до ще однієї війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мерц на пресконференції з лідерами Франції, Польщі та Молдови наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", - додав він.

Мерц також нагадав про досягнення Кишинева на шляху до ЄС. Він уточнив, що "це не слід сприймати як належне, оскільки події могли скластися зовсім інакше", маючи на увазі триваючу російську агресію проти України.

Канцлер підкреслив, що двері до Євросоюзу для Молдови "завжди відкриті".

До речі, лише недавно Мерц заявляв, що до миру між Україною та Росією ще далеко. За його словами, до завершення війни було подолано лише 200 метрів на десятикілометровій ділянці.

Також німецький канцлер попереджав, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо Путін не захоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Вимоги Росії

Нагадаємо, Росія для завершення війни проти України вимагає, щоб українські захисники повністю вийшли з Донецької та Луганської областей.

Натомість Москва пропонує нібито заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській області.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що пропозиції Москви фактично передбачають капітуляцію України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи такі вимоги, зазначав, що російська "готовність" не захоплювати Україну не є поступками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Фрідріх Мерц Мирні переговори Війна в Україні
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили