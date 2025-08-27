Мерц: ми не хочемо капітуляції України, вона дасть Путіну підготуватися до нової війни

Німеччина не хоче, щоб мир між Україною і Росією був досягнутий на будь-яких умовах. Капітуляція України дасть Москві час на підготовку до ще однієї війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мерц на пресконференції з лідерами Франції, Польщі та Молдови наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", - додав він.

Мерц також нагадав про досягнення Кишинева на шляху до ЄС. Він уточнив, що "це не слід сприймати як належне, оскільки події могли скластися зовсім інакше", маючи на увазі триваючу російську агресію проти України.

Канцлер підкреслив, що двері до Євросоюзу для Молдови "завжди відкриті".

До речі, лише недавно Мерц заявляв, що до миру між Україною та Росією ще далеко. За його словами, до завершення війни було подолано лише 200 метрів на десятикілометровій ділянці.

Також німецький канцлер попереджав, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо Путін не захоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.