Мерц, Макрон і Туск приїдуть в Кишинів на День Незалежності Молдови

День незалежності Молдови та прагнення країни в ЄС

Зазначимо, що Молдова, як і Україна, святкуватиме цьогоріч 34 роки незалежності країни. Як відомо, 27 серпня 1991 року парламент Молдови схвалив декларацію про незалежність, таким чином від'єднавшись від СРСР.

На сьогодні Молдова прагне стати членом Євросоюзу і блок вже розглядає можливість відкрити перший переговорний кластер для країни. Причому за даними Politico, Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС.

Також ми нещодавно ми писали, що вже у вересні цього року на Молдову очікують парламентські вибори. Росія у свою чергу, як писали у ЦПД, намагається вплинути на їх результати своєю інформаційною кампанією.